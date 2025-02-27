Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на турниры

Тарасова назвала минусом одну квоту для российских фигуристов на турнирах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на международные турниры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист обратила внимание на то, что фигуристов возвращают не в полном количестве. «У наших фигуристов было по три квоты в каждом виде, сейчас они допустят нас по одному человеку. А это большая разница», — заявила она.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Федерация фигурного катания на коньках России должна сделать выбор до конца февраля 2025-го.