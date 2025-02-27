Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 28 февраля 2025Мир

Трамп заявил о нежелании платить за конфликт на Украине

Трамп заявил о нежелании платить миллиарды долларов за конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить «миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов» за конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции с британским премьером Кимом Стармером Трамп заявил о нежелании платить миллиарды долларов за конфликт на Украине. Он назвал кризис бессмысленным и подчеркнул, что его не должно было случиться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению конфликта. По его словам, страна хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл срок урегулирования на Украине

      В Германии представили боевой электромотоцикл

      Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи

      Трамп анонсировал подписание соглашения с Зеленским по редкоземельным металлам

      Трамп заявил о нежелании платить за конфликт на Украине

      Подтяжка лобка, филлеры в половые губы и пересадка волос в зону бикини. На что идут женщины ради идеальных гениталий?

      Великобритания выразила готовность отправить военных и авиацию на Украину

      Родственники погибших при крушении «Боинга» в Донбассе обратились к Трампу

      Эксперт сообщил о гибели офицеров ВСУ при ударе по командному пункту в районе Славянска

      Губерниев прокомментировал смерть Спасского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше