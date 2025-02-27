Трамп заявил о нежелании платить миллиарды долларов за конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить «миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов» за конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции с британским премьером Кимом Стармером Трамп заявил о нежелании платить миллиарды долларов за конфликт на Украине. Он назвал кризис бессмысленным и подчеркнул, что его не должно было случиться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению конфликта. По его словам, страна хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.