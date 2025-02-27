В доме задержанного кандидата в президенты Румынии прошла проверка

Полиция провела проверку в доме кандидата в президенты Румынии Джорджеску

Полиция провела проверку в доме задержанного кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску с его согласия в рамках судебного контроля. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали 26 февраля. Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску одержал победу. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки западного оружия на Украину. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты и потребовал провести процедуру заново. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.