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14:07, 27 февраля 2025Мир

В доме задержанного кандидата в президенты Румынии прошла проверка

Полиция провела проверку в доме кандидата в президенты Румынии Джорджеску
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэлин Джорджеску (в центре)

Кэлин Джорджеску (в центре). Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Полиция провела проверку в доме задержанного кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску с его согласия в рамках судебного контроля. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали 26 февраля. Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску одержал победу. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки западного оружия на Украину. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты и потребовал провести процедуру заново. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

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