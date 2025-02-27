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13:41, 27 февраля 2025Мир

В Госдепе назвали темы переговоров России и США в Стамбуле

Госдеп: Россия и США обсудят в Стамбуле число сотрудников посольств и визы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Делегации России и США обсудят на переговорах в Стамбуле число сотрудников посольств и визы. Темы встречи раскрыло агентство Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента США.

«Конструктивность этих переговоров станет очевидной очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», — подчеркнул дипломат.

По данным Госдепа, в ходе встречи будут затронуты такие проблемы, как численность персонала, визы и дипломатический банкинг. Представитель ведомства добавил, что США намерены выяснить, «действительно ли Россия готова к добросовестному взаимодействию».

Ранее в резиденции генерального консула США в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств.

26 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на посольство США в Турции, что украинский конфликт не будет частью повестки дня.

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