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12:42, 27 февраля 2025Мир

В Кремле назвали отличие Трампа от Байдена

Песков: Трамп, в отличие от Байдена, готов слушать других
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, готов слушать других, Москва это видит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп назвал своего предшественника на посту президента Джо Байдена некомпетентным и обвинил его в том, что он втянул США в конфликт на Украине. Нынешний глава Белого дома также пожаловался, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы Байдена.

Президент России Владимир Путин оценил планы американского коллеги Дональда Трампа по Украине. Российский лидер подчеркнул, что республиканец хочет создать там здоровую политическую обстановку, консолидировать общество и создать условия для выживания украинского государства.

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