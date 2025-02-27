В Кремле раскрыли ситуацию по восстановлению сотрудничества России и США

Песков: У России и США есть широкое поле для сотрудничества

У России и США есть широкое поле для сотрудничества по разным вопросам, однако на данный момент времени конкретики по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Предметно пока никаких разговоров на этот счет нет», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что никто не ожидает, что многочисленные противоречия России и Соединенных Штатов удастся решить в короткие сроки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп понимает, что от России трудно требовать уступки территорий, и в этом плане его позиция соответствует мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова о невозможности окончить конфликт по линии боевого соприкосновения.