Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 27 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли ситуацию по восстановлению сотрудничества России и США

Песков: У России и США есть широкое поле для сотрудничества
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

У России и США есть широкое поле для сотрудничества по разным вопросам, однако на данный момент времени конкретики по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Предметно пока никаких разговоров на этот счет нет», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что никто не ожидает, что многочисленные противоречия России и Соединенных Штатов удастся решить в короткие сроки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп понимает, что от России трудно требовать уступки территорий, и в этом плане его позиция соответствует мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова о невозможности окончить конфликт по линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Москвичам предрекли самый сухой месяц в XXI веке

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше