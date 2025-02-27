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12:30, 27 февраля 2025Мир

Захарова раскрыла позицию Трампа по вопросу территории Украины

Захарова: Трамп понимает, что от России трудно требовать уступку территорий
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп понимает, что от России трудно требовать уступки территорий, и в этом плане его позиция соответствует мнению главы МИД Сергея Лаврова о невозможности окончить конфликт по линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают», — указала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает замораживание конфликта на Украине по линии соприкосновения. При этом глава внешнеполитического ведомства призвал Европу не врать о блокировании Москвой переговоров по Украине. Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения. Кроме того, дипломат указал, что Москва выступает против каких-либо вариантов размещения войск Европы на Украине.

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