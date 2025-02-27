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07:10, 27 февраля 2025Мир

В России заявили о желании возобновить диалог с США по стратегическому вооружению

Вершинин: Россия хочет возобновить диалог с США по стратегическому вооружению
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия выступает за диалог с США по стратегическому вооружению и хочет возобновить соответствующие переговоры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, его слова приводит РИА Новости.

«Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении, таких как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал дипломат.

Вершинин подчеркнул, что переговоры потребуют конструктивного подхода к диалогу, а также учета интересов России и США.

Ранее стало известно, что 27 февраля делегации России и США планируют провести переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути возвращения к их нормальному функционированию. Уточняется, что ни вопрос конфликта на Украине, ни тема замороженных российских активов затронуты не будут.

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