Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Дубай (м)
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:53, 27 февраля 2025Спорт

Возвращение Месси в «Барселону» опровергли

Журналист Балаге опроверг возвращение Лионеля Месси в «Барселону»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Журналист Гиллем Балаге опроверг новость и возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселону». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Месси не намерен возвращаться в "Барселону". Я бы сказал, что это невозможно, пока во главе клуба стоит Жоан Лапорта», — заявил Балаге. По его мнению, «Интер Майами» убедит футболиста остаться.

Ранее журналист Алекс Кандал рассказал о желании Месси вернуться в «Барселону», чтобы сыграть на обновленном стадионе «Камп Ноу». Предполагалось, что форвард вновь присоединится к испанской команде на правах аренды по окончании сезона Главной лиги футбола (MLS).

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка.

В 2021-м форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с «Интер Майами».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      Напавшей с ножом на двух дочерей из-за мести мужу россиянке запросили 24 года колонии

      В России высказались о выгоде от сотрудничества с США в Арктике

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

      В российском городе откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов

      Сержант из Якутии Григорьев сделал признание о прославившем его видео

      ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

      Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

      Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше