Возвращение Месси в «Барселону» опровергли

Журналист Балаге опроверг возвращение Лионеля Месси в «Барселону»

Журналист Гиллем Балаге опроверг новость и возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселону». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Месси не намерен возвращаться в "Барселону". Я бы сказал, что это невозможно, пока во главе клуба стоит Жоан Лапорта», — заявил Балаге. По его мнению, «Интер Майами» убедит футболиста остаться.

Ранее журналист Алекс Кандал рассказал о желании Месси вернуться в «Барселону», чтобы сыграть на обновленном стадионе «Камп Ноу». Предполагалось, что форвард вновь присоединится к испанской команде на правах аренды по окончании сезона Главной лиги футбола (MLS).

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка.

В 2021-м форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с «Интер Майами».

