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13:36, 25 февраля 2025Спорт

Стало известно о желании Месси вернуться в «Барселону»

DSports: Месси вернется в «Барселону», чтобы сыграть на обновленном «Камп Ноу»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Аргентинский футболист американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону». Об этом стало известно журналисту Алексу Кандалу, слова которого приводит DSports в соцсети X.

По информации источника, Месси не готов завершать карьеру, не сыграв на обновленном стадионе «Камп Ноу». Предполагается, что он вновь присоединится к испанской команде на правах аренды по окончании сезона Главной лиги футбола (MLS).

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка.

В 2021-м форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с «Интер Майами».

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