Врач раскрыл секрет правильного измерения давления

Микрохирург Руслан Масгутов: Давление надо всегда измерять на обеих руках

Артериальное давление надо всегда измерять на обеих руках, чтобы получать точный результат, рассказал микрохирург Руслан Масгутов. Секрет правильного измерения давления он раскрыл в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что небольшая разница в показаниях при измерении на разных руках может быть нормой. Например, у правшей более сильная правая рука, из-за чего тонус мышц, сосудов больше и, как следствие, на ней давление может быть более высоким, чем на левой.

Однако если разница между показателями на разных руках составляет более 10 миллиметров ртутного столба, это может указывать на застой в лимфатической системе, предупредил Масгутов.

Ранее Руслан Масгутов рассказал о плюсах контрастного душа. По его словам, водная процедура стимулирует сокращение и расширение сосудов, что благотворно сказывается на многих системах организма.