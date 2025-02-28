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12:14, 28 февраля 2025Спорт

Американский гроссмейстер объяснил решение сыграть на турнире в Москве

Американец Ниманн о решении сыграть на турнире в Москве: Я поеду куда угодно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ханс Ниманн

Ханс Ниманн. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн в соцсети X объяснил решение сыграть в Москве на турнире «Аэрофлот опен».

Он привел в пример соотечественника Роберта Фишера, который играл везде. «Я буду делать то же самое, потому что шахматы в своей сути — это стремление к величию. Поеду куда угодно, где будут мои болельщики, чтобы играть на самом высоком уровне», — заявил Ниманн.

Ранее спортсмен выложил фото с Красной площади. Он сделал селфи на фоне собора Василия Блаженного.

«Аэрофлот опен» пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта. Американец занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

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