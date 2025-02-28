Бывшего зампреда правительства российского региона арестовали

Суд арестовал на 2 месяца экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

Советский районный суд Рязани арестовал бывшего заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина, подозреваемого в получении взяток на 17 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По версии следствия, за взятки Никитин сообщал одному из предпринимателей о предстоящих закупках, а также помогал ему выигрывать на аукционах. За пару дней до задержания он подал заявление на увольнение по собственному желанию.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

