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18:05, 28 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего зампреда правительства российского региона арестовали

Суд арестовал на 2 месяца экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Советский районный суд Рязани арестовал бывшего заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина, подозреваемого в получении взяток на 17 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По версии следствия, за взятки Никитин сообщал одному из предпринимателей о предстоящих закупках, а также помогал ему выигрывать на аукционах. За пару дней до задержания он подал заявление на увольнение по собственному желанию.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

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