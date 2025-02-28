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17:56, 28 февраля 2025Спорт

Дзюба пожелал Овечкину скорее побить рекорд Гретцки

Дзюба обратился к Овечкину и пожелал ему скорее побить рекорд Гретцки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Акрона» Артем Дзюба обратился к нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Видео опубликовано в Telegram-канале команды из Тольятти.

Дзюба поблагодарил Овечкина, который ранее пожелал ему побить рекорд по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов. «Тебе удачи, чтобы "Вашингтон" занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Но и, конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я болеем за тебя. Давай скорее побей этот долгожданный рекорд, удачи тебе и без травм», — сказал он в ответ.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отстает от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на 11 голов.

Дзюбе до рекорда завершившего карьеру Александра Кержакова остается забить один мяч. Кроме того, у игроков по 30 голов за сборную России, что тоже является рекордом.

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