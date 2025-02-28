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20:26, 28 февраля 2025Забота о себе

Кардиолог развеяла опасный миф о давлении

Врач Новикова: Нормальным считается артериальное давление от 120/80 до 129/84
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Кардиолог Диана Новикова заявила, что утверждение о том, что для каждого человека нормальным считается разное артериальное давление, — это опасный миф. Его доктор развеяла в своем Telegram-канале.

«Пациенты часто говорят: при давлении 160/100 я себя хорошо чувствую, значит, это мое "рабочее" давление. На самом деле существуют четкие критерии нормального артериального давления для всех возрастов», — написала Новикова.

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Ранее микрохирург Руслан Масгутов рассказал, что артериальное давление надо всегда измерять на обеих руках, чтобы получить точный результат. По его словам, небольшая разница в показаниях при измерении на разных руках может быть нормой.

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