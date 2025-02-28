Перешедший из ЦСКА в «Спартак» вратарь заявил о невозможности конкурировать с Акинфеевым

Помазун: В «Спартаке» нет такого как в ЦСКА, где всегда играет Акинфеев

Голкипер Илья Помазун, перешедший из ЦСКА в «Спартак», рассказал о конкуренции среди вратарей у армейцев. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению Помазуна, в ЦСКА бороться за место в составе с Игорем Акинфеевым невозможно. «В любой ситуации играет все равно Игорь», — заявил вратарь.

Голкипер отметил, что перешел в «Спартак», чтобы чаще играть. «Единственное, что я спросил у "Спартака" при переговорах: "Будет ли здоровая конкуренция?" Сказали, что да», — заявил Помазун.

28-летний Помазун перешел в «Спартак» в начале февраля. Контракт заключен до 2027 года.