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16:40, 2 февраля 2025Спорт

Вратарь ЦСКА прокомментировал переход в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун прокомментировал переход в «Спартак»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший вратарь ЦСКА Илья Помазун прокомментировал свой переход в «Спартак». Его слова приводит официальный сайт «Спартака».

«Когда узнал, что "Спартак" мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб», — заявил Помазун.

Ранее стало известно, что 28-летий голкипер перешел из ЦСКА в «Спартак». Контракт заключен до 2027 года. По неофициальной информации, красно-белые заплатили армейскому клубу за переход 1,5 миллиона евро.

Помазун — воспитанник ЦСКА. Он начал выступать за основную команду армейцев в 2017 году. В текущем сезоне вратарь не провел за клуб ни одного матча. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

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