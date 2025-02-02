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14:40, 2 февраля 2025Спорт

Вратарь ЦСКА перешел в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в «Спартак»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Помазун

Илья Помазун . Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Помазун прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к «Спартаку» на сборе в Дубае. Условия контракта с красно-белыми не разглашаются.

Ранее Помазун на вопрос о переходе в «Спартак» ответил: «Почему нет? Все может быть». После этих слов его отстранили от тренировок с ЦСКА.

Помазун — воспитанник ЦСКА. Он начал выступать за основную команду армейцев в 2017 году. В текущем сезоне вратарь не провел за клуб ни одного матча. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

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