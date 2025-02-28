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16:01, 28 февраля 2025Россия

Путин поддержал одно решение губернатора российского региона

Путин поддержал решение Кобзева переизбраться на пост главы Иркутской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал одно решение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Речь идет о переизбрании на пост главы российского региона, передает ТАСС.

Встреча главы государства с губернатором Приангарья состоялась в пятницу, 28 февраля в Кремле. На ней Путин задал Кобзеву вопрос о готовности к следующим выборам.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что готов переизбраться в случае поддержки президента и населения. «Мне эта территория уже как своя», — сказал он.

Путин поддержал Кобзева и пожелал ему успехов. «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», — сказал президент.

Ранее Путин поддержал еще нескольких российских губернаторов в желании переизбраться на своем посту. Среди них — главы Камчатского края Владимир Солодов, Калужской области Владислав Шапша и Севастополя Михаил Развожаев.

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