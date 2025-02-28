Путин поддержал одно решение губернатора российского региона

Путин поддержал решение Кобзева переизбраться на пост главы Иркутской области

Президент России Владимир Путин поддержал одно решение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Речь идет о переизбрании на пост главы российского региона, передает ТАСС.

Встреча главы государства с губернатором Приангарья состоялась в пятницу, 28 февраля в Кремле. На ней Путин задал Кобзеву вопрос о готовности к следующим выборам.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что готов переизбраться в случае поддержки президента и населения. «Мне эта территория уже как своя», — сказал он.

Путин поддержал Кобзева и пожелал ему успехов. «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», — сказал президент.

Ранее Путин поддержал еще нескольких российских губернаторов в желании переизбраться на своем посту. Среди них — главы Камчатского края Владимир Солодов, Калужской области Владислав Шапша и Севастополя Михаил Развожаев.