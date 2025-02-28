Раскрыт неожиданный способ профилактики ожирения

Эндокринолог Павлова: Для профилактики ожирения надо спать по восемь часов

При проблемах со сном из-за стресса в организме начинаются патологические процессы, схожие с теми, что появляются при ожирении, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неожиданный способ профилактики лишнего веса она раскрыла в своем Telegram-канале.

Врач рассказала, что связь между недосыпом и лишним весом установили в ходе научного эксперимента с участием 240 человек. Добровольцы не спали в течение суток, из-за чего даже у молодых и здоровых людей менялось поведение иммунных клеток. Эти клетки — неклассические моноциты — при недосыпе становятся похожи на клетки пациентов с ожирением, у которых уровень вялотекущего воспаления выше, и есть проблемы со сном.

Даже стройным людям стоит избегать недосыпа, а тем, у кого избыточный вес — тем более, предупредила Павлова. Нехватка сна на протяжении длительного периода времени может спровоцировать хроническое воспаление и существенно повысить риск множества заболеваний, добавила она. «Улучшение качества сна способно снизить воспаление и улучшить состояние здоровья. Так что спим по восемь часов, стараемся вставать и ложиться в одно и то же время даже на выходных и максимально затемняем спальню», — подытожила врач.

Ранее терапевт Байрас Вайлеев дал советы людям с бессонницей. Врач порекомендовал ограничить время пребывания в постели и не использовать это место для чтения, просмотра телевизора или приема пищи.