Россияне старше 50 лет раскрыли предпочтения в путешествиях

«Алеан»: Россияне старше 50 лет предпочитают санаторно-курортных отдых

Российские туристы старше 50 лет раскрыли предпочтения в одиночных путешествиях по стране. Об этом говорится в материале туроператора «Алеан», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты компании заметили, что большая часть соло-путешественников — это туристы в возрасте от 50 лет и старше. Чаще всего они отдают предпочтение санаторно-курортному отдыху. 29 процентов бронирований приходятся на здравницы Кавказских Минеральных Вод.

В числе других востребованных форматов отдыха также оказались пляжи черноморских курортов (18 процентов), городской отдых (10 процентов), экскурсионный туризм (6 процентов), поездки за город (4 процента).

Популярностью у россиян старше 50 лет пользуются Сочи, Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Крым, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. А из зарубежных направлений они выбирают Белоруссию.

Ранее россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на индонезийском острове Ломбок и пропала. Женщина жила на острове Бали с 2022 года и в сентябре планировала вернуться в Россию.