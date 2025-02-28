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15:48, 28 февраля 2025Экономика

Российский бизнес предостерег ЦБ от повышения ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Новое повышение ключевой ставки приведет к росту банкротств
Анатолий Акулов (редактор)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выразили надежду на отказ руководства Центробанка (ЦБ) поднимать ключевую ставку, которая в настоящее время находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Об этом заявил глава отраслевого объединения Александр Шохин, его слова приводит «Интерфакс».

Он предупредил, что очередное повышение ключевой ставки может привести к росту числа банкротств российских компаний и предприятий. При таком раскладе под угрозу может попасть финансовое положение наиболее активных инвесторов, у которых сейчас высокий уровень закредитованности.

Подобное обстоятельство, считает Шохин, не пойдет на пользу российской экономике, «которая в силу целого ряда причин не является открытой внешнему миру». На этом фоне он выразил надежду на то, что руководство ЦБ на ближайших заседаниях 21 марта и 25 апреля не станет повышать ключевую ставку. «Надеемся, что и в апреле не будет повышения ставки», — резюмировал Шохин.

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Ранее в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания совета директоров. Многое будет зависеть от динамики роста потребительских цен, пояснили в регуляторе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года.

При этом первые признаки разворота разгоняющих рост цен факторов, по ее словам, наблюдаются уже сейчас. Речь идет о постепенном замедлении роста кредитования в корпоративном и частном секторах, а также снижении напряженности на российском рынке труда. Если эти тренды останутся устойчивыми в среднесрочной перспективе, можно будет говорить о возможном переходе к ослаблению нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заключила Набиуллина.

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