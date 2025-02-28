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09:21, 28 февраля 2025Спорт

Тарасова прокомментировала обращение фигуристки в прокуратуру Франции из-за интимного фото

Тарасова об обращении Кураковой в прокуратуру: В платье она никому не интересна
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова​

Татьяна Тарасова​. Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал с обращением бывшей российской фигуристки Екатерины Кураковой в прокуратуру Франции из-за эротического фотомонтажа, сделанного неназванным фотографом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист объяснила действия фотографа. «Он это сделал, чтобы выложить и заработать денег, потому что что‑то надо кушать. Если бы он сфотографировал ее в платье, это было бы никому не интересно», — заявила Тарасова.

Она также поинтересовалась у журналиста, видел ли он интимные фотографии о которых идет речь.« Нет? Ну как же так, голую и не увидели. Может быть, красиво. Советую посмотреть и мне прислать», — добавила Тарасова.

Об обращении Кураковой в прокуратуру Франции стало известно 27 февраля. Уточнялось, что фотограф сотрудничает с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG). Уроженка Москвы Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019.

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