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03:33, 28 февраля 2025Мир

Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

Трамп исключил применение пятой статьи устава НАТО на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что поддерживает пятую статью устава НАТО, однако исключил ее применение на Украине. «Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал он журналистам в Белом доме.

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Ранее в НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки. Об этом заявлял глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Президент России Владимир Путин сообщал, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности». Он подчеркивал, что Москва готова к мирному решению кризиса.

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