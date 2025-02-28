Трамп указал Зеленскому на необходимость компромисса для достижения мира на Украине

Трамп: Для достижения мира на Украине придется пойти на компромиссы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине придется пойти на определенные компромиссы. Об этом глава Белого дома упомянул на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему придется пойти на некоторые компромиссы», — отметил американский политик, говоря о Зеленском.

В ходе встречи Дональд Трамп заявил Зеленскому что тот «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Также глава Белого дома обвинил украинского лидера в попытке развязать третью мировую войну.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».