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21:42, 28 февраля 2025Мир

Трамп указал Зеленскому на необходимость компромисса для достижения мира на Украине

Трамп: Для достижения мира на Украине придется пойти на компромиссы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине придется пойти на определенные компромиссы. Об этом глава Белого дома упомянул на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему придется пойти на некоторые компромиссы», — отметил американский политик, говоря о Зеленском.

В ходе встречи Дональд Трамп заявил Зеленскому что тот «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Также глава Белого дома обвинил украинского лидера в попытке развязать третью мировую войну.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».

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