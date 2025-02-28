Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Он был легендой СССР и старейшим в мире обладателем титула

Анатолий Карпов: смерть Спасского — это большая потеря не только для шахмат

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на смерть 10-го обладателя титула Бориса Спасского. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гроссмейстер выразил соболезнования родным и близким соотечественника. «Это большая потеря не только для шахмат. Борис Васильевич был замечательным человеком», — заявил Карпов.

Спасский умер на 89-м году жизни

О смерти гроссмейстера 27 февраля сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. «Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — заявил он.

Филатов не уточнил причин смерти прославленного шахматиста. Спасский был старейшим из ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Как отреагировали на смерть шахматиста в России

Смерть Спасского также прокомментировал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал шахматиста одним из символов поколения.

Соболезную всем его родным и близким. Любой шахматный король — достояние человечества. Когда такие люди уходят, человечество сиротеет. Он гений. Долгие годы олицетворял великое противостояние в шахматах Дмитрий Губерниев

Соболезнования в связи со смертью Спасского также выразил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что имя гроссмейстера навсегда вписано в историю спорта.

«Его вклад в развитие шахмат, блестящий ум и воля к победе стали примером для многих поколений. Его знаменитый "матч века" с Бобби Фишером в 1972 году навсегда останется в памяти любителей шахмат по всему миру. Светлая память великому мастеру», — заявил Дегтярев.

Каких спортивных успехов добился Спасский

Гроссмейстер родился 20 января 1937 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны оказался в эвакуации в Кировской области, там же начал играть в шахматы. По возвращении в родной город в возрасте девяти лет был принят в шахматный кружок Ленинградского Дворца пионеров.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 16 лет Спасский получил звание мастера Спорта СССР и международного мастера, а спустя два года победил на чемпионате мира среди юношей. В 19 лет советский шахматист впервые выступил на турнире претендентов. Через 13 лет, в 1969 году, Спасский стал десятым чемпионом мира. В матче за шахматную корону он обыграл другого советского шахматиста Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5.

Титул чемпиона мира Спасский сохранял на протяжении трех лет. В 1972 году он проиграл американцу Роберту Фишеру (8,5:12,5), после чего не участвовал в матчах за шахматную корону. Спасский дважды выигрывал чемпионат СССР (1961, 1973) и десять раз участвовал в шахматных Олимпиадах.

Какую еще страну на турнирах представлял Спасский

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, однако сохранил советское гражданство и право выступать на турнирах под флагом СССР. Играть под французским флагом шахматист начал с 1984 года. Его карьера завершилась в начале 1990-х. Сначала он проиграл в выставочном матче-реванше Фишеру, а затем венгерской шахматистке Юдит Полгар.

После окончания карьеры Спасский занимался популяризацией шахмат, открывал школы и клубы в России и за рубежом, а также был главным редактором газеты «Шахматная неделя». В Россию спортсмен окончательно вернулся в 2012 году и спустя год получил российский паспорт.