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15:33, 28 февраля 2025Россия

В Госдуме обвинили часть депутатов в продвижении интересов США

Депутат ГД Делягин: Часть парламентариев продвигают интересы США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Часть депутатов Госдумы продвигают интересы Соединенных Штатов Америки. В этом членов нижней палаты российского парламента в эфире «ИА Аврора» обвинил их коллега, депутат Михаил Делягин.

По словам депутата, он видит продвижение позиции США в деятельности «мигрантского лобби», которое якобы существует в Госдуме и интересы которого совпадают с ценностями действовавшего в России Агентства США по международному развитию (USAID).

«USAID выгнали, сотрудники, которые продвигали ее интересы, остались, можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует. В общем, все у них хорошо, и дело его [USAID] живет», — сообщил парламентарий.

Деятельность USAID была прекращена в России в 2012 году. МИД России заявлял, что организация пыталась «влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества» в России. В 2025 году президент США Дональд Трамп назвал USAID очень коррумпированной организацией. Сотрудников агентства решили выселить из офиса, организация находится в процессе ликвидации.

ЖЗЛ
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