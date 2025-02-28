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10:08, 28 февраля 2025Наука и техника

В России рассказали об исчерпанном потенциале Abrams

Шурыгин: Фронтовые модификации указывают на исчерпанный потенциал танка Abrams
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Spc. Hedil Hernandez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Фронтовые модификации переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams указывают на исчерпанный потенциал американской машины. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил ТАСС.

По его словам, танк отличается недостаточной защитой от кумулятивных средств поражения — противотанковых ракет и дронов-камикадзе. Эксперт отметил, что для современного боя Abrams не походит.

«Это видно даже по тому, как его точно так же по-народному "колхозят" — приделывают "мангалы", стараются максимально защитить. То есть танк на данный момент практически исчерпал свои возможности — по крайней мере, в том виде, в котором он есть», — сказал он.

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В октябре 2024 года издание Military Watch Magazine писало, что ВСУ потеряли две трети переданных Киеву танков M1A1 SA Abrams. В публикации подчеркнули, что чаще всего машины поражали дронами-камикадзе и управляемыми артиллерийскими боеприпасами.

В том же месяце в сети появились фотографии танков Abrams ВСУ, которые оснастили дополнительной защитой. Танки получили штатный комплект динамической защиты ARAT и блоки советского «Контакта».

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