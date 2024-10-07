Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:37, 7 октября 2024Наука и техника

Появились качественные фотографии «Абрамсов» с «Контактом»

Появились качественные фотографии танков Abrams ВСУ с ДЗ «Контакт»

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Танки M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оснастили дополнительной защитой, показали на качественных фотографиях. На снимки обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На фотографиях показаны «Абрамсы» 47-й механизированной бригады ВСУ. Корпус и башню американских машин прикрыли блоками динамической защиты (ДЗ) «Контакт». Советская ДЗ появилась на участках брони без штатной защиты Аbrams Reactive Armor Tiles (ARAT).

Также машины оснащены антидроновой защитой. Один танк получил складной навес, а на вторую машину установили комплект стальных решетчатых экранов.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

В сентябре американское издание The National Interest писало, что Киев напрасно потратил время на подготовку экипажей танков Abrams, которые оказались слишком уязвимыми.

В том же месяце в публикации Military Watch Magazine отметили, что большие габариты «Абрамсов» облегчают работу российских военных по их поражению.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      В МИД России призвали США «не играть с огнем»

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше