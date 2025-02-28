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08:30, 28 февраля 2025Россия

В российской школе произошло массовое отравление учащихся

РЕН ТВ: В одной из школ Хабаровского края отравились 25 учащихся
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В одной из школ Хабаровского края произошло массовое отравление учащихся, 25 детям понадобилась медицинская помощь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, несовершеннолетние поступили в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции.

Причиной инцидента, предварительно, стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, разъяснили в региональной прокуратуре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В образовательном учреждении провели дезинфекцию помещений, ход расследования контролируется надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что в Якутске 75 человек отравились в Республиканском центре реабилитации и спортивной медицины. Среди пострадавших оказались 24 ребенка.

ЖЗЛ
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