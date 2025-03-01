Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
2:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Зенит
0:0
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
ЦСКА
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
1:1
2-й тайм
live
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Краснодар
0:1
1-й тайм
live
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Наполи
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Италия — Серия А|27-й тур
19:27, 1 марта 2025Спорт

Быстров высмеял Соболева за попытки заработать пенальти в матче с ЦСКА

Быстров о попытках Соболева заработать пенальти в игре с ЦСКА: Смотрелось смешно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высмеял нападающего петербургской команды Александра Соболева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок раскритиковал форварда за попытки заработать пенальти в конце матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0). «Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать. Это, честно говоря, смешно смотрелось. Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть», — заявил Быстров.

Соболев в матче с «Зенитом» дважды безуспешно пытался заработать пенальти. Сначала он упал в штрафной после единоборства с Мойзесом, а затем — с Игорем Дивеевым. Главный арбитр оба раза не зафиксировал нарушение, но не наказал игрока предупреждением за симуляцию.

Игра ЦСКА с «Зенитом» прошла 1 марта и завершилась со счетом 0:0. Соболев в нынешнем сезоне провел 13 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      Выбросившими новорожденного в мусорку оказались родители-подростки

      Плющенко отреагировал на провальное выступление сына на всероссийских соревнованиях

      ВС США заявили об уничтожении связанного с «Аль-Каидой» высокопоставленного военного

      Тутберидзе раскритиковала судей после победы ученицы Плющенко в финале юниорского Гран-при

      Пострадавшего от нападения собак школьника перевезли в Москву

      В ВСУ заявили о конце Украины после перепалки Зеленского в Белом доме

      Стали известны подробности о найденных чемоданах с расчлененкой в Петербурге

      Венгерского министра заинтересовала атака Украины на «Турецкий поток»

      Быстров высмеял Соболева за попытки заработать пенальти в матче с ЦСКА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше