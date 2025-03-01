Быстров высмеял Соболева за попытки заработать пенальти в матче с ЦСКА

Быстров о попытках Соболева заработать пенальти в игре с ЦСКА: Смотрелось смешно

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высмеял нападающего петербургской команды Александра Соболева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок раскритиковал форварда за попытки заработать пенальти в конце матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0). «Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать. Это, честно говоря, смешно смотрелось. Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть», — заявил Быстров.

Соболев в матче с «Зенитом» дважды безуспешно пытался заработать пенальти. Сначала он упал в штрафной после единоборства с Мойзесом, а затем — с Игорем Дивеевым. Главный арбитр оба раза не зафиксировал нарушение, но не наказал игрока предупреждением за симуляцию.

Игра ЦСКА с «Зенитом» прошла 1 марта и завершилась со счетом 0:0. Соболев в нынешнем сезоне провел 13 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.