«Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Краснодар» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 марта, и завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма Иван Олейников вывел гостей вперед, а Виктор Са в начале второй половины игры восстановил равенство.

«Краснодар» набрал 40 очков и делит первое место с «Зенитом». «Крылья Советов» с 19 очками находятся на десятой позиции.

«Краснодар» в следующем туре 7 марта на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». «Крылья Советов» двумя днями позже на своем поле примет тольяттинский «Акрон».

Ранее «Зенит» в рамках 19-го тура РПЛ сыграл дома с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.