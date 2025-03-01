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12:41, 1 марта 2025Спорт

Российской лыжнице сделали предложение после финиша гонки

Лыжник Веденин сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша гонки на ЧР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Елизавета Еремеева

Елизавета Еремеева. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский лыжник Вячеслав Веденин сделал предложение выйти замуж Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России (ЧР) в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

После гонки спортсмен встал на колено, вручил лыжнице обручальное кольцо и букет роз и сделал предложение. Еремеева ответила согласием. «Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится», — заявил сын двукратного чемпиона Олимпийских игр 1972 в Саппоро Вячеслава Веденина.

Скиатлон завершился победой Натальи Терентьевой. Еремеева расположилась на 31-м месте.

Ранее российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной. В паре с Соловьевым спортсменка выступала в шоу «Ледниковый период».

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