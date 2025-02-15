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09:46, 15 февраля 2025Спорт

Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной. Спортсменка опубликовала фото с помолвочным кольцом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я сказала "Да"», — подписала снимок гимнастка. Ранее она призналась, что впервые отмечала 14 февраля с любимым человеком. В паре с Соловьевым Аверина выступала в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

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