Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону

Гимнастка Дина Аверина призналась в любви к фигуристу Дмитрию Соловьеву

Российская гимнастка Дина Аверина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) призналась в любви к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком», — подписала Аверина видео, на котором делает сердце гимнастической лентой, стоя на льду. Вместе с Соловьевым они выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.