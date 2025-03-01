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20:51, 1 марта 2025Спорт

Тарасова оценила критику Тутберидзе в адрес судей на юниорском Гран-при России

Тарасова не согласилась с критикой Тутберидзе в адрес судей юниорского Гран-при
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила критику судейства на юниорском Гран-при России со стороны заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист не согласилась с тем, что судьи незаслуженно отдали первое место в женском одиночном катании ученице Евгения Плющенко Елене Костылевой. «Считаю, что все катались хорошо и очень хорошо. А Лена каталась выдающимся образом, это очень большая разница между одним и вторым. Таких девочек нет в мире», — заявила Тарасова.

Тутберидзе высказалась ранее в субботу, 1 марта. Тренер отметила, что ставшая на Гран-при второй ее воспитанница Алиса Двоеглазова больше заслуживала победы.

Произвольную программу в финале юниорского Гран-при девушки продемонстрировали в субботу, 1 марта. Третье место заняла Маргарита Базылюк, которая также тренируется под руководством Тутберидзе.

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