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09:48, 1 марта 2025Спорт

Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,27 метра
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры
Арман Дюплантис

Арман Дюплантис. Фото: Paris Saint-Denis / Reuters

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На турнире во французском Клермоне легкоатлет прыгнул на 6,27 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил свое же достижение в 11-й раз.

В августе Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув 6,26 метра. 25-летний швед является двукратным олимпийским чемпионом Игр. Также на его счету две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.

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