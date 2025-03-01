В футболе появится новое правило

В футболе появится правило восьми секунд для вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменил правила игры. Об этом сообщается на сайте организации.

Во всех профессиональных лигах появится нововведение, согласно которому вратарь сможет держать мяч не более восьми секунд. В противном случае будет назначаться угловой в пользу команды-соперника. Новое правило будет действовать с сезона-2025/2026.

По мнению авторов инициативы, новое правило отлично зарекомендовало себя в тестовом режиме. Оно должно помочь в борьбе с затяжкой времени.

В марте 2023 года IFAB внес несколько других поправок в правила, которые уже действуют. В частности, судьи отдельно учитывают празднования голов при расчете добавленного к таймам времени.