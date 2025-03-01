Валуев счел неуместной демонстрацию пояса Усика на встрече Зеленского и Трампа

Валуев раскритиковал демонстрацию пояса Усика на встрече Зеленского и Трампа

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать чемпионский пояс абсолютного чемпиона мира Александра Усика на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Он счел показ пояса неуместным. «Я не знаю отношения Трампа к Александру Усику, но мне кажется, что Зеленский ему все испортил, — теперь этот пояс у него будет ассоциироваться с дипломатическим скандалом», — добавил Валуев.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.