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17:24, 1 марта 2025Спорт

Валуев счел неуместной демонстрацию пояса Усика на встрече Зеленского и Трампа

Валуев раскритиковал демонстрацию пояса Усика на встрече Зеленского и Трампа
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать чемпионский пояс абсолютного чемпиона мира Александра Усика на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Он счел показ пояса неуместным. «Я не знаю отношения Трампа к Александру Усику, но мне кажется, что Зеленский ему все испортил, — теперь этот пояс у него будет ассоциироваться с дипломатическим скандалом», — добавил Валуев.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.

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