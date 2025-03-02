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12:10, 2 марта 2025Наука и техника

Модуль Blue Ghost 1 совершил посадку на Луну

НАСА: Модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace совершил посадку на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa / Cory S Huston / Globallookpress.com

Модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace успешно совершил мягкую посадку посадку на поверхность Луны. Об этом в сети X сообщает НАСА.

Прилунение осуществлено в воскресенье, 2 марта, в 11:34 по московскому времени.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Blue Ghost 1 успешно вышел на орбиту вокруг Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Посадочный аппарат Blue Ghost 1 рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.

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