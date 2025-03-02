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13:55, 2 марта 2025Спорт

Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства из-за его ученицы

Плющенко назвал критику Тутберидзе в адрес судейства на Гран-при несправедливой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале ответил заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, которая после выступления фигуристок в женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при страны подвергла критике работу судей.

«Три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си! Увы!» — написал Плющенко, назвав критику несправедливой. Он подчеркнул, что при падении компоненты не могут быть выше тех, кто откатал программу чисто и с таким же прыжковым контентом.

Тутберидзе высказалась в субботу, 1 марта. Тренер отметила, что ставшая на Гран-при второй ее воспитанница Алиса Двоеглазова больше заслуживала победы.

Победительницей финала юниорского Гран-при стала ученица Плющенко Елена Костылева. Третье место заняла Маргарита Базылюк, которая также тренируется под руководством Тутберидзе.

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