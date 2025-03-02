«Ростов» спасся от поражения от «Динамо» в РПЛ

«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ

«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Даниил Фомин. На 82-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби спас хозяев от поражения.

По ходу матча форвард бело-голубых Константин Тюкавин получил травму и покинул поле. По информации журналиста Иван Карпов в телеграм-канале, у футболиста подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Московское «Динамо» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» имеет в активе 27 очков и располагается на седьмой строчке.

25 февраля у «Ростова» сменился главный тренер. Возглавляющего сборную России Валерия Карпина заменил испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина в качестве главного аналитика.