Журналистку выгнали с пресс-подхода после вопроса Валиевой о возвращении медалей

Агент Кудрявцев выгнал журналистку после вопроса Валиевой о возвращении медалей

Иван Кудрявцев, агент российской фигуристки Камилы Валиевой, выгнал журналистку с пресс-подхода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спортс».

Журналистка задала вопрос о том, планирует ли Валиева возвращать медали. «Девушка, выйдите отсюда. Пока вы не уйдете, мы не продолжим», — заявил Кудрявцев на повышенных тонах. Сначала корреспондент не ушла, но агент настоял на том, чтобы она покинула мероприятие. Фигуристка на вопрос не ответила.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).

