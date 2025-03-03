Бекхэм назвал нелюбимое упражнение в тренажерном зале

Бекхэм назвал подтягивания нелюбимым упражнением в тренажерном зале

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал свое нелюбимое упражнение в тренажерном зале. Его слова приводит Men’s Health.

Игрок отметил, что после окончания футбольной карьеры страстно ненавидел подтягивания. «Я мог буквально сделать только два или три — максимум три», — заявил Бекхэм.

Игрок подчеркнул, что во время футбольной карьеры качал только ноги. «Я почти не думал о верхней части тела. У меня никогда не было грудных мышц», — рассказал англичанин.

Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал» и «Милан». В США хавбек защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Англичанин — владелец клуба «Интер Майами».

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