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15:47, 3 марта 2025Наука и техника

Представлен ноутбук со складным экраном

Lenovo представила концепт ноутбука со складным вертикальным дисплеем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lenovo / AP

Китайская корпорация Lenovo показала концепт ноутбука со складным 18,1-дюймовым экраном. Об этом сообщает издание The Verge.

Модель ThinkBook Flip была анонсирована на выставке MWC 2025 в Барселоне. Представленное устройство состоит из трех частей, в двух из которых установлен гибкий дисплей. В разложенном состоянии вертикальный экран девайса имеет диагональ 18,1 дюйма с разрешением 2000х2664 пикселей, в сложенном — когда часть дисплея обращена назад — основный экран имеет диагональ 13,1 дюйма.

Гибридный гаджет можно также использовать как планшет, если сложить часть экрана и клавиатуры друг с другом. По всей площади экран имеет сенсорный слой, также на устройстве можно вызывать виртуальную клавиатуру. ThinkBook Flip позиционируют как аппарат для работы и отдыха.

Концепт портативного компьютера имеет процессор Intel Ultra 7, 32 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X, накопитель PCIe SSD, разъемы Thunderbolt 4 и сканер отпечатков пальцев. Девайс оснащен веб-камерой, есть подсветка клавиатуры.

Стоимость устройства не раскрывается — возможно, ноутбук никогда не выйдет в продажу. Однако журналисты заметили, что лэптоп имеет ту же OLED-панель, что и модель ThinkBook Plus Gen 6. Последний компьютер появится в продаже летом, его стоимость составит 3,5 тысячи долларов, или около 312 тысяч рублей.

В конце февраля авторы телеканала CNBC заявили, что корпорации Apple придется поднять цены на свои смартфоны из-за таможенных пошлин. Стоимость iPhone может увеличиться на 9 процентов.

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