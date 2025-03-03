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14:54, 3 марта 2025Наука и техника

Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

MW: Армия Ирана начала получать модернизированные танки «Сулейман-402»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Techno Thunder / YouTube

Армия Ирана начала получать танки «Сулейман-402» — усовершенствованную версию американского M60A1. Машина отличается усиленной огневой мощью и защищенностью, пишет журнал Military Watch (MW).

Модернизированный танк получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом и гладкоствольную пушку калибра 120 или 125 миллиметров. Защищенность машины улучшили блоками композитной брони и динамической защиты. Также «Сулейман-402» оснащен новой системой управления огнем с современными прицелами и более экономичным двигателем.

«Модернизация M60 до стандарта "Сулейман-402" не позволит этим машинам составить серьезную конкуренцию современным основным танкам, выпускаемым за рубежом, но может значительно повысить их возможности в плане поддержки пехоты», — пишет издание.

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Автор допустил, что устаревающий M60 решили модернизировать, поскольку Иран может обслуживать эти машины, не полагаясь на иностранные поставки.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая военная техника, представленная Россией на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), произвели настоящий фурор.

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