Известная телеведущая раскрыла отношение мужа к своим откровенным нарядам

Алла Довлатова заявила, что муж не видит ее смелые фото

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова рассказала порталу «Страсти» об отношении мужа к ее фото в откровенных нарядах. По ее словам, избранник не проводит время в соцсетях.

Известная телеведущая много лет замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой. Она рассказала, что их с супругом познакомил певец Филипп Киркоров. Звезда поделилась, что первое свидание прошло в театре, она пригласила будущего мужа на свой спектакль.

В соцсетях Довлатовой есть фотографии в откровенных нарядах. У нее спросили, не ревнует ли супруг. «К счастью, у моего мужа нет социальных сетей. И он ничего этого не видит. Конечно, если бы увидел, то сказал бы: "Ты чего? Замужняя женщина разве так может?" Но я считаю, что я — артистка, а артистка может! Я же ему не изменяю, я верна», — высказалась знаменитость.

В прошлом году Довлатова стала бабушкой. Тогда она призналась, что не переживает из-за нового статуса, а гордится им. «Я такая молодая и красивая — и уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына», — рассказала ведущая.