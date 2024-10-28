Известная российская телеведущая стала бабушкой

50-летняя известная российская телеведущая Алла Довлатова стала бабушкой. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Я такая молодая и красивая и уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына», — написала ведущая.
Довлатова призналась, что не переживает из-за нового статуса, а гордится им. «Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой», — заключила она.
Ранее стало известно, что врач и телеведущая Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз. Она рассказала, что у ее младшего сына Василия Малышева летом родилась дочь.
До этого Довлатова раскрыла секрет крепких отношений. Ведущая заявила, что он заключается в любви и уважении. Она уточнила, что ее супруг избегает публичности.