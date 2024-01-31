Дважды побывавшая замужем известная ведущая раскрыла секрет крепких отношений

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова, дважды побывавшая замужем, раскрыла секрет крепких отношений. Ее слова передает «Леди Mail.ru».

Довлатова заявила, что секрет счастливого брака заключается в любви и уважении. По ее словам, она никогда не ругается с супругом. «Бывает, он обижается, что я о нем в своей программе на радио или в интервью рассказываю, говорит: "Алла, ну просил же не давать по поводу меня комментариев"», — рассказала телеведущая.

Она добавила, что ее муж — непубличный человек. «Когда мы вместе приходим на какие-то мероприятия, он стоит в стороне, чтобы, не дай бог, не попасть в кадр фотографам», — уточнила Довлатова.

Ранее Довлатова рассказала о постыдном случае в прямом эфире. Она вспомнила, как во время интервью с бывшим лидером СССР Михаилом Горбачевым по ошибке назвала его другим именем.

Алла Довлатова была дважды замужем. С первом мужем — бизнесменом Дмитрием Лютым — она прожила с 1995 по 2007 год. У них родились двое детей — дочь Дарья и сын Павел. Вторым мужем телеведущей стал полицейский Алексей Борода. В этом браке она родила дочерей Александру и Марию.