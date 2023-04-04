Известная российская ведущая рассказала о постыдном случае в прямом эфире

Радиоведущая Довлатова рассказала, что в прямом эфире по ошибке назвала Горбачева Боярским

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова вспомнила о постыдном случае, который произошел с ней в прямом эфире. В «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube-канале «Русского радио», она заявила, что во время интервью с бывшим лидером СССР Михаилом Горбачевым по ошибке назвала его другим именем.

По словам Довлатовой, инцидент произошел много лет назад в эфире утреннего шоу на «Русском радио». «У меня в гостях сидит Михаил Сергеевич Горбачев. (...) И мы сидим с ним, весь эфир разговариваем и в конце я говорю: "Сегодня у нас в гостях был Михаил Сергеевич Боярский (актер театра и кино, певец — прим. «Ленты.ру»)". Если бы вы видели его лицо... Хорошо, что я не видела в этот момент свое лицо», — рассказала она. Ведущая добавила, что никогда в жизни не забудет этот случай.

Ранее ведущая Алла Довлатова заявила, что ей удалось похудеть на семь килограммов за три недели. По ее словам, избавиться от лишнего веса помогла безуглеводная диета, которая подразумевает отказ от хлеба. Она отметила, что вместо этого продукта ела сало со свежим огурцом, салатным листом и чесноком.